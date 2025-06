Mehr Fahrräder auf Heidelbergs Straßen - das ist das erklärte Ziel. Jetzt gibt es für sie ein Extra-Parkhaus unter dem Europaplatz am Hauptbahnhof. Am Mittwoch wurde es eröffnet.

In Heidelberg können Fahrräder jetzt in einer extra dafür gebauten Tiefgarage geparkt werden. Das neue Parkhaus in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof bietet Platz für insgesamt 1.600 Räder. Rund 1.100 Stellplätze sind öffentlich, der Rest wird von angrenzenden Firmen und einem Hotel angemietet. Am Mittwoch wurde das Parkhaus offiziell eröffnet.

Fahrradparkhaus mit Videoüberwachung

Das neue Fahrradparkhaus ist rund um die Uhr geöffnet und bietet videoüberwachte Stellplätze. Außerdem gibt es barrierefreie Toiletten und Lademöglichkeiten für E-Bikes in Spinden. Im Sommer soll auch noch eine externe Fahrradwerkstatt ins Parkhaus einziehen.

Die ersten 24 Stunden kann das Rad unter dem Europaplatz kostenlos abgestellt werden. Ab dem zweiten Tag kostet das Parken dann einen Euro pro Tag. Eine Jahreskarte gibt es für maximal 100 Euro. Der Zugang erfolgt über einen QR-Code, für den man sich bei den Stadtwerken Heidelberg registrieren muss.

Das neue Fahrradparkhaus in der Nähe des Heidelberger Hauptbahnhofes ist eröffnet worden. SWR

Ziel: Infrastruktur für Radfahrer stärken

Heidelberg gilt bereits als eine Fahrradstadt. Laut Stadt nutzen knapp 40 Prozent der Bürgerinnen und Bürger das Rad täglich innerorts. Bei Strecken bis zu fünf Kilometern ist es für viele das Hauptverkehrsmittel. Die Stadt Heidelberg plant, mit ihrem Verkehrsentwicklungs- und Klimamobilitätsplan 2035 die Mobilität noch klimafreundlicher und sicherer zu gestalten. Eine bessere Radinfrastruktur gilt dabei als wesentlich. Und das Fahrradparkhaus ist ein Teil dieser Infrastruktur.

Das Fahrradparkhaus ist der Abschluss der Quartiersentwicklung zwischen Hauptbahnhof und Bahnstadt. Der Fahrradparkhaus ist unser klares Statement für nachhaltige Mobilität.

Gebaut hat das Fahrradparkhaus ebenso wie die Gebäude auf dem Europaplatz die Gustav Zech Stiftung. Sie ist die Eigentümerin und hat das Parkhaus an die Stadt Heidelberg vermietet. Die Stadtwerke Heidelberg betreiben das Parkhaus. Die Stadt rechnet mit jährlichen Einnahmen von voraussichtlich etwa 45.000 Euro.

In Heidelberg steht das größte Fahrradparkhaus in BW

In Baden-Württemberg gibt es verschiedene Arten von Fahrradparkhäusern und - abstellanlagen. Seit 2023 bietet in Tübingen die Radstation eine Fahrradtiefgarage mit direktem Zugang zum Bahnhof Platz für bis zu 1.100 Fahrräder. Knapp 700 Parkplätze davon sind frei zugänglich. In Mannheim gibt es laut der Stadt 1.700 innerstädtische Stellplätze in den Quadraten. Aktuell entsteht ein neues Zugangsgebäude am Hauptbahnhof mit 600 neuen Fahrradstellplätzen.

Wir sind ein etwas zurückhaltend geworden mit den ständigen Superlativen. Aber wir sind natürlich stolz darauf, dass wir jetzt das größte Fahrradparkhaus in BW haben.

Das neue Fahrradparkhaus am Heidelberger Europaplatz ist laut Stadt und ADFC somit das größte Fahrradparkhaus in Baden-Württemberg. Das nächste steht schon in den Startlöchern: Laut Stadt soll im Frühjahr 2026 an der Nordseite des Heidelberger Hauptbahnhofs ein weiteres Parkhaus für rund 730 Räder entstehen.