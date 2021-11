Neuer Rettungshubschrauber "Christoph 53" in Mannheim

Die DRF Luftrettung

Die DRF Luftrettung (vormals Deutsche Rettungsflugwacht e. V.) mit Sitz in Filderstadt (bei Stuttgart) ist Teil des deutschen Rettungsdienstes auf dem Gebiet der Luftrettung. An den 29 Stationen der DRF Luftrettung in Deutschland stehen eigenen Angaben zufolge über 50 Hubschrauber für die Notfallrettung und den Transport von Intensivpatienten bereit. Der Mannheimer Rettungshubschrauber "Christoph 53" ist auf dem Flugplatz in Mannheim-Neuostheim stationiert. Die Rettungshubschrauber heißen alle nach dem heiligen Christophorus, dem Nothelfer und Schutzpatron der Schiffer, Flößer - und in der heutigen Zeit - der Autofahrer.