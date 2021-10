Neue Freifläche in der Bahnstadt eingeweiht

In der Heidelberger Bahnstadt ist heute die sogenannte Pfaffengrunder Terrasse eröffnet worden. Der neue Platz im Stadtteilzentrum soll in Zukunft Treffpunkt für alle Altersklassen sein. Mit rund 12.000 Quadratmetern Fläche ist die Pfaffengrunder Terrasse laut einer Sprecherin der Stadt in etwa so groß wie anderthalb Fußballfelder. Damit ist sie die größte der drei Bahnstadt-Terrassen zwischen Promenade und Gadamer-Platz, wo sich auch Bürgerhaus und Grundschule befinden. Auf dem Gelände wurden unter anderem 125 Bäume gepflanzt. Außerdem gibt es Hochbeete zum Gärtnern, eine Boulefläche, ein Wasserspiegel mit Fontänen sowie drei Trampoline. Die Rasenfläche kann auch als Spielwiese genutzt werden. An der Planung der Pfaffengrunder Terrasse waren auch Bürgerinnen und Bürger sowie Kinder beteiligt. Die Kosten lagen bei rund vier Million Euro.