Achim Weitz offiziell als Bürgermeister verpflichtet

In einer Sondersitzung des Heddesheimer Gemeinderats (Rhein-Neckar-Kreis) wurde Achim Weitz als neuer Bürgermeister offiziell ins Amt eingeführt. Die Verpflichtung des 50-Jährigen war der einzige Tagesordnungspunkt im großen Saal des Bürgerhauses. Danach gab es einen Umtrunk mit Imbiss im Bürgerhaus, das Ganze musikalisch umrahmt von der Musikschule Heddesheim. Achim Weitz hatte die Heddesheimer Bürgerinnen und Bürger am Wahltag Anfang April hinter sich, sie wählten ihn mit gut 52 Prozent der abgegebenen Stimmen. Vor einer Woche wurde sein Vorgänger Michael Kessler feierlich verabschiedet, am vergangenen Dienstag hatte er seinen letzten Arbeitstag.