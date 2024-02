per Mail teilen

Am Mannheimer Handelshafen ist am Samstagnachmittag eine neue Krananlage aufgebaut worden. Sie ist eine der größten im Land und soll das Verladen von Containern effizienter machen.

Die neue Krananlage im Umschlagterminal des Mannheimer Handelshafens ist ein imposanter Koloss - mit einem Gewicht von 380 Tonnen und einer Höhe von 28 Metern. Am Samstagnachmittag wurde der Containerkran aufgebaut, wie die Deutsche Bahn mitteilte.

Neue Krananlage soll schrittweise in Betrieb genommen werden

Der Kran erstreckt sich über eine Breite von 43 Metern und überspannt damit fünf Gleise, zwei Abstellspuren und eine Fahrspur. Die schrittweise Inbetriebnahme der neuen Anlage zielt darauf ab, dass noch mehr Güter schneller, effizienter und leiser von der Straße auf die Schiene und umgekehrt verladen werden können. Dies soll zu einer umweltfreundlicheren Betriebsweise beitragen, betonte die Deutsche Bahn.

Mannheim: Zweite Krananlage soll im Juni folgen

In Baden-Württemberg sind vergleichbare Krananlagen lediglich in Ulm und Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) zu finden. Die Deutsche Bahn will im Juni auch die zweite vorhandene Krananlage im Containerterminal Mannheim-Handelshafen ersetzen. Die dafür anfallenden Kosten von mehr als 10 Millionen Euro übernehmen die Deutsche Bahn und der Bund.