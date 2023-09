Die Stadtbahn für den neuen Stadtteil Franklin im Mannheimer Norden befindet sich nach 20 Monaten Bauzeit auf der Zielgeraden. Kosten: 33 Millionen Euro.

Der Startschuss für die neue Linie 16 soll Mitte Dezember sein. Dann soll die Stadtbahn im 20- Minutentakt fahren. Die Schienen sind alle schon verlegt und auch die Masten für die Oberleitung stehen schon.

Ein Meilenstein für die ökologische Erschließung des Quartiers

Das Projekt hat bisher 33 Millionen Euro gekostet. Jetzt stehen nur noch "Restarbeiten" an, so die rnv-Projektleiterin Andrea Böttger. So müssten noch einzelne Haltestellen und Signalanlagen fertiggestellt werden. Mannheims Oberbürgermeister Christian Specht sieht die neue ÖPNV-Verbindung nach Franklin als einen Meilenstein für die ökologische Erschließung des Quartiers. Rund 10.000 Bewohnerinnen und Bewohner erhalten dann einen Anschluss an den ÖPNV.

"Es gibt insgesamt drei neue Haltestellen, barrierefrei. Auf 1,8 Kilometer werden die Bewohnerinnen und Bewohner an das Stadtbahnnetz angeschlossen."