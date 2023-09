per Mail teilen

Am Donnerstag ertönten bundesweit Sirenen zum Test, Warn-Apps gaben Probealarm. In Heidelberg allerdings nicht, dort werden gerade 25 Sirenen neu installiert.

In den letzten 30 Jahren haben viele Kommunen ihre Sirenen abgeschafft. Nun kommt das akustische Warnsignal in vielen Orten wieder - zum Beispiel in Heidelberg.

Nach zwei Großeinsätzen 2019: Sirenen müssen wieder her

Eine Sirene ist kein angenehmer Ton und eine Zeit lang dachte man, man brauche die Anlagen nicht mehr. Nach zwei Großeinsätzen in Heidelberg im Jahr 2019 gab es aber ein Umdenken: Der Brand in einem Chemieunternehmen und in dem Fall, als blaues Wasser aus Wasserhähnen die Bevölkerung beunruhigte.

"Wir mussten feststellen, dass die Warnungen mit den damals zur Verfügung stehenden Warnmedien nicht wirklich effizient und zeitnah umgesetzt werden konnten."

Heidelberg investiert rund eine halbe Million Euro

Insgesamt werden in Heidelberg laut Stadt 25 neue Sirenen installiert. Kosten: rund 500.000 Euro. Zum bundesweiten Warntag sind sie noch nicht zu hören, aber im Herbst startet ein Testlauf. Bis Ende des Jahres soll alles fertig installiert sein. Dank einer modernen Technik können sie dann auch nur in einzelnen Stadtteilen warnen.

Sirenen haben den besten Effekt

Warn-Apps, Radio- und Fernsehnachrichten oder Informationsportale der Stadt sind extrem wichtig, um die Bevölkerung im Falle einer Gefahr zu warnen. Aber gerade die beiden Vorfälle in Heidelberg – die übrigens glimpflich ausgingen – haben gezeigt: Sirenen sind unschlagbar, wenn es darum geht, eine erste und schnelle Aufmerksamkeit für eine Gefahrensituation zu schaffen. Denn nur sie haben den sogenannten "Weck-Effekt".

Wichtig ist ein Warnmedien-Mix

Sirenen können eine erste Aufmerksamkeit schaffen, aber keine Informationen liefern. Deshalb ist es wichtig, auch noch andere Warnmedien einzusetzen - wie etwas die Warn-Apps.

"Von daher mein dringender Appell zur Installation dieser Systeme, um den Warnmedien-Mix, den wir möchten, auch effizient anbieten zu können."

Dabei gibt es nach Meinung von Feuerwehrkommandant Heiko Holler aber nicht nur eine Bringschuld seitens der Stadt oder der Feuerwehr. Bürgerinnen und Bürgern müssten sich auch selbst kümmern. Leider hätten Viele die Apps noch nicht heruntergeladen.