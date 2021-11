Neue Pinguinanlage im Luisenpark nimmt Formen an

Die Erdarbeiten in der sogenannten Neuen Parkmitte des Mannheimer Luisenparks sind abgeschlossen. Das Gelände zwischen dem Pflanzenschauhaus und dem Kutzerweiher nimmt Formen an und die Rohbauarbeiten für die künftige Unterwasserwelt haben begonnen, so eine Sprecherin des Luisenparks. In der Baugrube für die neue Pinguinanlage werden im nächsten Schritt Leitungen verlegt. Im kommenden Jahr soll dann der Ausbau des Pinguin-Beckens beginnen. Die neue und deutlich größere Anlage soll bis zur Bundesgartenschau 2023 fertig sein – inklusive einer Felslandschaft und einer Strömungspumpe, um den typischen Pinguinflug unter Wasser beobachten zu können. Die Mannheimer Humboldt-Pinguine sind für die Zeit des Umbaus im Frankfurter Zoo untergebracht.