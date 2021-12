per Mail teilen

Die Neue Parkmitte im Mannheimer Luisenpark soll ein Highlight der Bundesgartenschau 2023 werden. Am Freitag wurde dafür der Grundstein gelegt.

Die Erdarbeiten für das Projekt Neue Parkmitte sind abgeschlossen, erste Bauarbeiten haben begonnen, zum Beispiel für die neue begehbare Unterwasserwelt, das Pinguin-Gehege, die Vogel-Volieren und die Gastronomie. Außerdem soll es dort künftig ein "Südamerikahaus" geben, in dem Besucher die Welt der Tropenwälder entdecken können. Höchste Zeit also, offiziell den Grundstein zu legen. Am Freitag war es soweit.

Mannheims Umeltbürgermeisterin Diana Pretzell (Grüne) sagte bei der Zeremonie, die neue Parkmitte werde "strahlen".

Neue Parkmitte kostet rund 45 Millionen Euro

Langfristig soll der Luisenpark zu einem ganzjährig nutzbaren Allwetterpark weiterentwickelt werden. Es sollen großzügige Gebäude entstehen, offen gestaltete Erlebnisräume und moderne Tieranlagen. Alle Gebäude der Neuen Parkmitte sind nach Angaben der Projektleiter mit einem einzigen oberirdischen Geschoss geplant, so dass sie immer von mächtigen Baumkronen überragt werden. Großflächige Verglasungen sollen Innen- und Außenräume miteinander verschmelzen und ein Gefühl der Transparenz erzeugen. Kosten: Rund 45 Millionen Euro.

So soll es mal aussehen im Mannheimer Luisenpark: Neue Pinguinanlage und Freiflugvoliere Stadtpark Mannheim gGmbH

Wie schon bei der Bundesgartenschau 1975 soll der Luisenpark mit seinen 40 Hektar ein zentraler Teil der BUGA 23 sein, gemeinsam mit dem Spinelli-Gelände. Auf der Konversionsfläche sollen unter anderem unterschiedlichste Zukunftsgärten entstehen, die U-Halle und ihr Umfeld werden zu Ausstellungs- und Veranstaltungsräumen, viel Grün soll Freizeit- und Erholungsraum in Innenstadtnähe bieten und das Stadtklima verbessern.