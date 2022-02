Heidelberg und Utrecht forschen gemeinsam gegen Kindertumore

per Mail teilen

Jährlich erkranken in Europa etwa 30.000 Kinder an Krebs. Viele überleben die Krankheit nicht. Zwei führende Insitute für Kinderonkologie in Heidelberg und Utrecht wollen jetzt enger zusammenarbeiten, um bessere Therapien zu finden.

Das Hopp-Kindertumorzentrum Heidelberg (Kitz) und das niederländische Prinses Maxima Centrum in Utrecht gründen ein neues Partnerinstitut für Kinderonkologie. Damit sollen bessere Rahmenbedingungen für die Kinderkrebsforschung in Europa geschaffen werden. Denn etwa ein Fünftel der jungen Patienten überlebt die Krankheit nicht, erklärt Stefan Pfister, Direktor am Kitz.

"Wir wollen für Kinder und Jugendliche mit Krebserkrankung in Europa bessere Behandlungsmöglichkeiten finden."

Partnerinstitut soll Krebstherapien für Kinder verbessern

Ziel des Partnerinstitutes ist es, besser auf Datensätze zurückgreifen zu können, damit junge Patienten schneller von nebenwirkungsärmeren Therapien profitieren. Denn die Erforschung von Krebstherapien für Kinder liegt weit hinter der für Erwachsene zurück, so Pfister. Kinder erkranken in der Regel an anderen Tumorarten als Erwachsene. Außerdem sind viele Krebsmedikamente nicht für Kinder zugelassen, erklärte der Direktor. Das macht die Therapie schwierig.

"Wir haben es eigentlich immer mit sehr seltenen Erkrankungen zu tun, die sich, was die Biologie und die Tumorarten angeht, auch ziemlich eklatant von denen bei Erwachsenen unterscheiden."

Krebs - Zweithäufigste Todesursache bei Kindern

Gleichzeitig hofft Pfister aber auch darauf, dass das Thema Kinderkrebs mehr Aufmerksamkeit bekommt. Denn: Krebs ist die zweithäufigste Todesursache bei Kindern - nach Autounfällen. Deswegen sei es gut, dass die Institute nun zusammen forschen können, so Pfister.

Am Nachmittag unterzeichnet Königin Maxima die Partnerschaft der beiden Zentren. Die Veranstaltung findet in der niederländischen Botschaft in Berlin statt und wird virtuell übertragen.