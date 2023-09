Franklin und Spinelli: Zwei neue Grundschulen in Mannheim

In Mannheim eröffnen zum neuen Schuljahr zwei neue Grundschulen - zunächst im neuen Stadtteil Franklin. Insgesamt werden in der Stadt rund 2.600 Erstklässler eingeschult.

In Mannheim beginnt zum kommenden Schuljahr erstmals der Unterricht an zwei neuen Grundschulen. Bei der Franklinschule im neuen Stadtteil Franklin im Mannheimer Norden handelt es sich um eine verbindliche Ganztagsgrundschule, an der alle Kinder am Ganztagsbetrieb teilnehmen. Zum neuen Schuljahr werden dort 406 Schüler unterrichtet, davon 115 Erstklässler.

Schulbetrieb anfangs noch teilweise in ehemaliger Elementary-School

Die Schule ist in Holzhybridbauweise errichtet worden und erhält auch eine Photovoltaikanlage. Der Bau soll bis zum Beginn des Schuljahres weitgehend fertig sein, informiert die Stadtverwaltung. Der Schulbetrieb sei zu Beginn jedoch nur mit Einschränkungen möglich, deshalb bleiben einzelne Klassen weiter in der ehemaligen und renovierten Elementary-School.

Auch die 37 Erstklässler der Spinellischule werden zunächst noch für ein Halbjahr im Gebäude der Elementary-School auf Franklin untergebracht. Denn die Ganztagsgrundschule im Spinelli-Wohngebiet am Rand des Bundesgartenschaugeländes wird erst im Februar 2024 fertiggestellt. Dann soll sie dort Platz für 224 Schüler bieten.

Das Treppenhaus der der neuen Spinelligrundschule in Mannheim. BBS Bau- und Betriebsservice GmbH

Rechtsanspruch auf Ganztagsschule

Mit der Eröffnung der beiden Ganztagsgrundschulen will die Stadt Mannheim mittelfristig auch dem neuen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung gerecht werden, sagte Bildungsbürgermeister Dirk Grunert (Grüne). Jedes Kind, das ab dem Sommer 2026 eingeschult wird, soll in den ersten vier Schuljahren Anspruch auf einen Ganztagsplatz haben. Die beiden Schulen werden diesen Anspruch erfüllen, wenn es für die Randzeiten noch eine zusätzliche Betreuung gibt.

Umstellung auf Ganztagsschulen - Agenda 2026

Bildungsbürgermeister Dirk Grunert sieht die Stadt Mannheim auf einem guten Weg, dem Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ab 2026 gerecht zu werden. Die Stadtverwaltung sei auch in Gesprächen mit fünf weiteren Schulen in Mannheim, um das Ganztagsangebot weiter auszubauen.

"Dieser Weg (der Ganztagsbetreuung) ist für uns sehr wichtig. Er ist ein guter Beitrag für mehr Bildungsgerechtigkeit."

Das Investitionsvolumen der Stadt Mannheim für Schulbaumaßnahmen beträgt für über zwölf Baumaßnahmen insgesamt 218 Millionen Euro.