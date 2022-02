Flüchtlingsunterkunft soll wieder errichtet werden

Die Zahl der Flüchtlinge steigt wieder, und auch der Neckar-Odenwald-Kreis nimmt derzeit bis zu 40 Asylbewerber monatlich neu auf. Deswegen soll jetzt auch die ehemalige Flüchtlingsunterkunft in Adelsheim reaktiviert werden. Am Mittwochabend gibt es dazu eine Informationsveranstaltung im Adelsheimer Kulturzentrum. Schon 2015 hatte die Kreisverwaltung geflüchtete Menschen in einer Modulanlage aus Wohncontainern in Adelsheim untergebracht, diese Anlage aber später wieder abgebaut. Sie soll nun wieder errichtet werden, mit Platz für 100 Personen. Der Standort habe sich bewährt, nicht zuletzt im Hinblick auf Größe, Sozialbetreuung und Verwaltung, heißt es. Auch viele Adelsheimer Bürger hätten sich seinerzeit ehrenamtlich um die Geflüchteten gekümmert, hier hofft die Kreisverwaltung wieder anknüpfen zu können.