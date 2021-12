Neue Eckenberghalle ist im März fertig gebaut

Die neue Eckenberg-Festhalle in Adelsheim (Neckar-Odenwald-Kreis) soll bis März fertiggestellt sein, und damit etwas später als ursprünglich geplant. Der Neubau ist das größte Bauprojekt in der Geschichte der Stadt Adelsheim. Knapp 12 Mio Euro kostet der Bau, die Arbeiten laufen seit Anfang 2019. Vorübergehend gab es Verzögerung, weil Baumaterial nicht pünktlich geliefert werden konnte oder Handwerks-Firmen mit Corona-Quarantänefällen zu kämpfen hatten. Der Termin für die Fertigstellung im März stehe nun aber fest, heißt es im Rathaus. Zwei in das Gebäude integrierte Klassenzimmer sind bereits seit mehreren Wochen in Betrieb. Die Eröffnungsfeier soll erst im Mai 2022 stattfinden, wenn die pandemische Lage es dann zulässt.