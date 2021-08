Seit Montag gilt die neue Corona-Verordnung - und macht vor allem den Geimpften das Leben leichter. Doch über die neue 3G-Regel gibt es noch Verwirrung: Was gilt denn jetzt wo?

"Ich habe am Samstag davon was gehört, aber dadurch, dass ich geimpft bin, achte ich da nicht mehr so drauf."

Wer geimpft oder genesen ist, für den ändert sich kaum etwas. Im Gegenteil, bekommen sie immer mehr ihr Leben vor Corona zurück. Für alle anderen gelten in vielen Bereichen neue Regeln. Aber die Verunsicherung ist groß, was denn jetzt durch die neue Corona-Verordnung in Baden-Württemberg eigentlich genau wo gilt.

Für den Einzelhandel ändert sich nichts, deshalb scheint auf den Mannheimer Planken alles wie immer. SWR

Im Einzelhandel ist keines der 3Gs nötig

Mit der neuen Verordnung sind nicht mehr die Inzidenzwerte als maßgebender Faktor relevant. Von jetzt an geben die 3Gs vor, wer was machen darf. Also wer geimpft, genesen oder negativ getestet ist. Einen solchen Nachweis muss man zeigen, wenn man beispielsweise ins Schwimmbad, in Museen oder ins Fitnessstudio will. Hier reicht ein Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Für Konzerte, Clubs oder Diskotheken muss es aber ein PCR-Test sein, der wesentlich teurer als ein Schnelltest ist und maximal 48 Stunden alt sein darf. Ab dem 11. Oktober sind die Tests übrigens nicht mehr kostenlos. Im Einzelhandel, also fürs ganz normale Shopping, braucht man keines der 3Gs.

"Man wird gezwungen, sich impfen zu lassen, das finde ich nicht so cool."

Schnelltest für die Innengastronomie

Für die Außengastronomie brauchen die Gäste keines der 3Gs. Für die Innengastronomie müssen Gäste eines der Drei vorzeigen. Als Test reicht hier aber ein Schnelltest. Bei den Mannheimer Gastronomen seien aber viele verwirrt, was sie jetzt genau von ihren Gästen erwarten sollen, sagte Mircea Kroll vom Gasthaus Zentrale.

"Keiner weiß Bescheid und wir stehen jetzt alle da und fragen uns: Was machen wir jetzt?"

Denn die Frage ist: Was ist mit den Gästen, die draußen sitzen und aber mal kurz rein müssen, um auf die Toilette zu gehen? Von denen können wir doch keines der 3Gs verlangen, sagte Kroll.

In der Außengastronomie gelten keine besonderen Einschränkungen. SWR

Angst Kunden wieder zu verlieren

Mehr Klarheit, was für sie gilt - dafür aber Angst um ihre Existenz, hat Zoe. Sie arbeitet als Friseurin in einem Salon in Mannheim. Sie hatte sich vorher schon gut informiert und bereits am Sonntagabend alle Kunden eine Nachricht mit den neusten Regeln geschickt. Und trotzdem habe sie Angst, dass die neue Verordnung mit den 3G-Regeln einige ihrer Kunden abschrecken könnte.

"Es ist immer auch eine gewisse Angst dabei, wenn neue Regeln kommen, wie die Leute diese aufnehmen."

Übrigens: Die Maskenpflicht in der Fußgängerzone gilt nicht. In Geschäften, öffentlichen Einrichtungen und ÖPNV gilt die Pflicht nach wie vor.