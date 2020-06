Eine Baustelle in der Heidelberger Bahnstadt ist zum Corona-Hotspot geworden. Dort haben sich laut Stadt mehr als ein Dutzend Bauarbeiter mit dem Virus angesteckt.

13 Arbeiter eines Bautrupps seien nachweislich mit dem Corona-Virus infiziert, teilte die Stadtverwaltung mit. Insgesamt lebten und arbeiteten 60 Arbeiter aus Osteuropa auf der Baustelle in der Heidelberger Bahnstadt. Einer von ihnen war bereits am Wochenende positiv getestet worden - nun auch zwölf seiner Kollegen.

Aktuell 14 Corona-Infizierte in Heidelberg

Alle Infizierten wurden nun in Quarantäne geschickt. 44 weitere Arbeiter wurden vorsorglich ebenfalls unter Quarantäne gestellt, so ein Stadtsprecher. Mit den Bauarbeitern hat sich die Zahl der Infizierten in Heidelberg von einem auf 14 erhöht. Insgesamt befinden sich darüber hinaus noch knapp 100 Menschen in Quarantäne.