Neue Buslinien als Ergänzung im Nahverkehr

Zwei neue Regio-Buslinien verbinden ab Sonntag (12.12.) Wiesloch-Walldorf mit Schwetzingen (alle Rhein-Neckar-Kreis) und Speyer (Rheinland-Pfalz). Die neue Regio-Buslinie 750 verbindet die Bahnhöfe Schwetzingen, Oftersheim und Wiesloch (alle Rhein-Neckar-Kreis) miteinander. Die weitere neue Regio-Buslinie 798 verkehrt zwischen den Bahnhöfen Speyer, Hockenheim und Wiesloch/Walldorf. Auf beiden Strecken fahren die Busse montags bis freitags in Walldorf auch den SAP-Campus und das Gewerbegebiet dort an. Sie verkehren im Stundentakt von 5 bis 23 Uhr. Das Angebot soll Pendlern und Schülern als Ergänzung zum bestehenden Nahverkehr dienen. Die Gesamtkosten für die neuen Buslinien in Höhe von 7,7 Millionen Euro finanzieren der Rhein-Neckar-Kreis, das Land Baden-Württemberg und der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd (ZSPNV) für einen Zeitraum von fünf Jahren. Danach entscheidet sich, ob die Regio-Buslinien weitergeführt werden.