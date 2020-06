Häufig sind es Erzieherinnen und Lehrer, die bei Verdacht auf häusliche Gewalt Alarm schlagen. Doch in Zeiten von Corona gestaltet sich der Kinderschutz schwierig, heißt es von der Beratungsstelle für Kinderschutz in Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis). Noch gibt es in Kitas und Schulen keinen Regelbetrieb, was in vielen Familien zu Spannungen führe. Das wiederum erhöhe das Risiko von Gewalt gegen Kinder. Deshalb habe man eine Beratungsstelle für Kinderärzte und andere Mitarbeiter im Gesundheitssytem eingerichtet. Ihnen komme nun eine besondere Verantwortung zu. Sie können sich schulen lassen, um eine mögliche Kindeswohl-Gefährdung möglichst schnell zu erkennen.