Eines der aktuell größten Bauprojekte der Region ist auf der Zielgeraden: Die Ortsumfahrung Adelsheim (Neckar-Odenwald-Kreis) nähert sich ihrer Fertigstellung.

Die ersten Pläne für die Umgehung und den neuen Verlauf der Bundesstraße 292 reichen rund 50 Jahre zurück. Noch etwas über einen Kilometer Strecke und einige Monate Arbeit, dann sollte die neugestaltete Bundesstraße 292 fertig sein.

Damberg nicht kooperativ

Die Baustelle hat allerdings einige Schwierigkeiten zu meistern. Die Bauarbeiter trotzen dem Damberg, der sich wenig kooperativ zeigt, Stück für Stück Gelände ab. Es ist eine schwierige topografische Lage und eine komplexe geologische Situation, heißt es offiziell. Der Damberg muss gesichert werden, damit die neue Straße an ihm entlang führen kann.

Schotterwerk auf dem Gelände

Fast 300 Tonnen Zement sind bereits im Hang verpresst worden, dazu rund 600 Kubikmeter Spritzbeton und tausende bis zu 17 Meter lange Nägel. Die Wand muss gesichert, verankert werden. Zeitgleich entsteht am Hang entlang die neue Fahrbahn, Erde wird ausgehoben, neue Dämme aufgeschüttet, ununterbrochen fahren schwere Lastwagen Material hin und her. Felsbrocken werden in einem kleinen Schotterwerk direkt auf dem Gelände der Baustelle zerkleinert und in Baumaterial verwandelt.

Die Sicherung des Damberg-Hanges ist technisch aufwendig SWR

Nasses Wetter macht Probleme

Das regenreiche Wetter der vergangenen Wochen hat nicht geholfen - das Wasser verwandelte die gigantische Baustelle immer wieder in eine Schlammlandschaft und behinderte die Hangsicherung. Zudem sind Lieferengpässe bei den geplanten Kunststoff-Wasserrohren zu befürchten.

Freigabe vielleicht zum Jahresende

Aus Osterburken ist der Durchgangsverkehr bereits verbannt, nun wird es bald auch für die Adelsheimer Ortsmitte Entlastung geben. 1,4 Kilometer Strecke liegen noch vor den Baumaschinen. Ob die Strecke wie geplant zum Jahreswechsel freigegeben werden kann, ist nach Einschätzung des Regierungspräsidiums Karlsruhe noch offen.