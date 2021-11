Neue App für Schlösser und Gärten: Mannheimer Schloss ist Pilotprojekt

Wer die Staatlichen Schlösser und Gärten in Baden-Württemberg besichtigen will, kann das ab sofort nicht nur bei einer Führung tun, sondern mit der neuen "Monument BW"-App.

Das Mannheimer Schloss ist das erste in Baden-Württemberg, in dem man mit Smartphone oder Tablet in die Geschichte eintauchen kann. Neben praktischen Informationen wie Öffnungszeiten und Wegweisern gibt es in der neuen App virtuelle Rundgänge, Hintergrund-Informationen und Infos zu Ausstellungsstücken.

"Das ist ein Meilenstein in der Digitalisierung. So können wir die Steine sprechen lassen."

App heißt "Monument BW" und ist kostenlos

Besucher können sich die App "Monument BW" auf das eigene Handy oder Tablet laden oder im Schloss ein entsprechendes Gerät ausleihen. Die App wird nach Angaben der Staatlichen Schlösser und Gärten ständig aktualisiert. Bisher gibt es sie nur für das Mannheimer Schloss, nächstes Jahr sollen aber weitere Monumente dazukommen, zum Beispiel das Heidelberger und das Schwetzinger Schloss.