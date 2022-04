Webcam: Der Blick auf die Baustelle

per Mail teilen

In der Mannheimer Neckarstadt entsteht das neue SWR Studio Mannheim-Ludwigshafen. Fertigstellung soll im Herbst 2023 sein. Bis dahin gibt es hier einen aktuellen Blick auf die Baustelle.

Die Webcam zeigt den aktuellen Baufortschritt des neuen SWR Studios Mannheim-Ludwigshafen. Sie aktualisiert sich alle fünf Minuten.

Baustelle zum Neubau des SWR-Studios Mannheim-Ludwigshafen in Mannheim

Modernes Zwei-Länder-Regionalstudio entsteht

90 Mitarbeitende werden nach dem Umzug in dem modernen Zwei-Länder-Regionalstudio arbeiten. Der Neubau sei ein wichtiger Fortschritt, sagt Studioleiterin Dagmar Schmidt.

"Durch diesen Neubau können wir die multimediale Berichterstattung für die Zwei-Länder-Region garantieren und weiter ausbauen."

Metropolregion wird gestärkt

Das neue Studio trägt auch dazu bei, die mediale Bedeutung der Metropolregion auszubauen und zu stärken, sagt Hartmut Reitz, Leiter des SWR Studios Ludwigshafen.

"Die verbesserte bereichsübergreifende Zusammenarbeit ist für die Zukunft der multimedialen Berichterstattung in der Metropolregion ganz wichtig."

Neubau als kostengünstige Alternative für den SWR

Der Neubau am Standort Schafweide kann unter anderem durch den Verkauf des alten SWR Studios in der Wilhelm-Varnholt-Allee und die nicht erforderlichen Mittel für die Sanierung des bisherigen Studios gegenfinanziert werden. Es ist die kostengünstigste Alternative für den SWR und knapp 40 Prozent kleiner als das Bestandsgebäude in der Wilhelm-Varnholt-Allee.