Vor einem Jahr, am ersten Weihnachtstag, brannte die Großbäckerei Rutz in Walldorf nieder. Jetzt entsteht dort ein Neubau, und der Seniorchef blickt optimistisch in die Zukunft.

Der Neubau der abgebrannten Großbäckerei Rutz in Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) kommt gut voran. Die Stützpfeiler stehen, die ersten Betondecken sind eingezogen, das Gebäude wächst - und das zu sehen tue gut, sagt Seniorchef Eugen Rutz dem SWR, nach all dem Horror, den er und sein Team wegen des Großbrands durchmachen mussten.

Neue Großbäckerei Rutz soll in Walldorf 2024 eröffnen

Die Anstrengung stecke ihm noch in den Knochen, aber jetzt könne er wieder optimistisch in die Zukunft blicken, sagt Rutz. Ende kommenden Jahres soll die neue Großbäckerei am alten Standort in Betrieb gehen und dann wieder zu hundert Prozent eigenproduzierte Waren verkaufen. Derzeit liegt deren Anteil bei 80 Prozent, die seine Mitarbeiter bei einem befreundeten Betrieb in Backnang und in einer provisorisch genutzten Backstube in Meckesheim (Rhein-Neckar-Kreis) herstellen, deren Betreiber das Geschäft aufgegeben hatte. Die restlichen 20 Prozent werden momentan noch zugeliefert.

Großbaustelle für den Neubau in Walldorf SWR

Die Einschränkungen machen sich auch beim Umsatz und der Angebotsvielfalt bemerkbar: Eigenes Weihnachtsgebäck zum Beispiel habe man in diesem Jahr gar nicht produzieren können.

Ich wünsche das niemandem, das ist Horror.

Der Neubau soll etwa ein Drittel größer werden als vor dem Brand. Die Stadt Walldorf habe das Bauvorhaben binnen weniger Wochen genehmigt. Die genaue Investitionssumme nennt der Seniorchef nicht, sie liege aber deutlich höher als die Summe, die die Versicherung für das abgebrannte Gebäude zahlt, schon allein wegen der hohen energetischen Anforderungen etwa bei der Wärmerückgewinnung.

Gegenüber der Baustelle in Walldorf steht eine provisorische Filiale SWR

24 Rutz-Filialen in der Region

Die Großbäckerei betreibt 24 Filialen zwischen Dossenheim (Rhein-Neckar-Kreis) und Bruchsal und beschäftigt ingesamt rund 250 Mitarbeiter plus Aushilfen. Ohne die Belegschaft und die treue Kundschaft hätte man den Neuanfang kaum geschafft, betont der 72 Jahre alte Seniorchef. Ein großes Dankeschön an die, die "den Laden zusammenhalten", ist ihm deshalb besonders wichtig.