In Ludwigshafen-Friesenheim ist am Mittwochnachmittag eine Dachgeschosswohnung in Brand geraten. Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen Flammen aus der Wohnung. Mit dem Einsatz mehrerer Löschtrupps konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Die Bewohner hatten sich noch vor Eintreffen der Feuerwehr selbst ins Freie retten können. Sie blieben unverletzt. Sie kamen im privaten Umfeld unter, da die Wohnung nicht mehr bewohnbar ist. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. mehr...