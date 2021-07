Die Stadt Heidelberg verschärft erneut die Regeln für die Neckarwiese ab dem kommenden Wochenende. Der Grund: Man drohe zum Treffpunkt einer überregionalen Krawallszene zu werden.

Ab dem kommenden Wochenende wird das Alkoholkverbot verlängert. Außerdem darf sich ab 21 Uhr niemand mehr auf der Neckarwiese aufhalten. Die entsprechende Verfügung werde noch veröffentlicht.

Es bestehe eine "ernsthafte Gefahrenlage" in Heidelberg

Hintergrund der Maßnahmen ist, dass sich an den vergangenen Wochenenden immer wieder großen Menschenmengen auf der Neckarwiese und in der Altstadt versammelt haben. Die Orte seien Anlaufplätze für Menschen, die von weiter weg kämen und dann gezielt Konflikte mit der Polizei und Unbeteiligten suchen würden, so die Stadt Heidelberg.

"Nach Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden besteht eine ernsthafte Gefahrenlage"

Heidelberg drohe zum Treffpunkt einer überregionalen Krawallszene zu werden, heißt es in der Mitteilung der Stadt weiter. Seit Pfingsten hatte es an den Wochenenden immer wieder "Schlägereien und aggressive Situationen" in der Altstadt und auf der Neckarwiese gegeben, so die Stadt. Das solle mit den verschärften Maßnahmen unterbunden werden. Dabei sei man mit Gastwirten und den Nachtbürgermeistern im Gespräch.