Die vielen Gesichter der Neckarstadt West

Gegensätze an jeder Straßenecke. Das ist die Mannheimer Neckarstadt-West. Arbeiterviertel, Brennpunkt, Künstlerkiez. Das SWR Fernsehen zeigt jetzt eine vierteilige Serie über sie.

Wer aus einem anderen Land nach Mannheim kommt, der landet meistens als erstes in der Neckarstadt-West. Über 160 Nationen leben hier miteinander. Multikulti, sozusagen - doch das bringt auch Probleme mit sich.

Der Ruf des Stadtteils ist nicht der Beste - zu Unrecht

Armut, Kriminalität, Prostitution – der Stadtteil ist in den Medien auch schon mal als No-Go-Area bezeichnet worden. Die Neckarstädter selbst sehen das allerdings ganz anders. Sie ärgern sich über solche pauschalen Zuschreibungen. Die meisten lieben ihren Stadtteil, weil dort trotz aller Unterschiede ein großer Zusammenhalt herrscht.

In der Neckarstadt leben Kinder aus der ganzen Welt. SWR

Wie vielfältig die Neckarstadt-West ist und wie interessant die Menschen sind, die dort leben, das will die Serie der SWR Landesschau Baden-Württemberg deutlich machen – anhand filmischer Portraits von vier Neckarstädtern, die alle fest im Stadtteil verwurzelt sind. Die Filme werden an vier aufeinander folgenden Tagen gezeigt, vom 24.01. bis 27.01.2022.

SWR Landesschau BW

Film 1: Eine, die es geschafft hat - Sonay Ilgar-Schmitt

Der Stadtteil ist Anlaufstelle für Menschen aus aller Welt. Sie kommen, um ein besseres Leben zu führen, so wie die Familie von Sonay Ilgar-Schmitt vor mehr als 40 Jahren.

"Als ich in der Grundschule hier war und aufs Gymnasium gekommen bin, war ich das einzige Kind in der gesamten Jahrgangsstufe, das es aufs Gymnasium geschafft hat. Und als mein Sohn mit der 4. Klasse fertig war, sind aus seiner Klasse sieben oder acht Kinder tatsächlich aufs Gymnasium gekommen. Und alles Kinder mit Migrationshintergrund."

Ihr Vater war türkischer Gastarbeiter, die Mutter blieb mit den zwei kleinen Töchtern zunächst in der Türkei, kam später aber nach. Die dritte Tochter Sonay wurde dann in Mannheim geboren und ist mit Leib und Seele Neckarstädterin.

Sonay Ilgar-Schmitt hat Abitur gemacht, studiert und arbeitet auch im Viertel. Sie vernetzt die Menschen im Stadtteil für das größte Fest der Neckarstadt einmal im Jahr – die Mannheimer Lichtmeile. Wegen Corona fiel die in diesem Jahr aber leider aus.

Film 2: Der Impresario - Thorsten Riehle

Das Capitol ist das kulturelle Herzstück der Neckarstadt. Als Veranstaltungsort ist es weit über die Region hinaus bekannt, und gleichzeitig ein Ort, mit dem nahezu jeder Mannheimer spezielle Erinnerungen verbindet. Das Gesicht dahinter ist Thorsten Riehle, er war schon als Kind mit seinen Großeltern im Stadtteil unterwegs und ist in der bunten und vielfältigen Kulturszene des Stadtteils bestens vernetzt.

Vor fast 150 Jahren wurde die Neckarstadt als neuer Stadtteil für die boomende Arbeiterklasse Mannheims gegründet. Das kulturelle Leben dort beschränkte sich anfangs auf Lesehallen und Büchereien. Bis 1927 das erste Kino gebaut wurde: Das Capitol.

Film 3: Schülerin Özge Yildiz

Ein echtes Neckarstädter Gewächs, das ist die 14jährige Özge Yildiz. Nach der Schule hilft sie im Sozialprojekt "Campus Neckarstadt“ jüngeren Kids, die noch nicht so gut Deutsch sprechen, bei den Hausaufgaben.

"Ich hoffe einfach, dass die Kinder, die vielleicht jetzt Schwierigkeiten mit der Sprache haben, dass die die Sprache gut lernen und gut in der Schule sind und sich was für die Zukunft aufbauen."

Özges Großeltern kamen vor 50 Jahren aus der Türkei in die Neckarstadt. Ihre Mutter ist wie sie hier geboren und aufgewachsen. Zweisprachig. Deshalb versteht Özge die Kinder hier sehr gut. Sie hängen zwischen den Sprachen ihrer alten und ihrer neuen Heimat. Und kämpfen sich damit durch den Schulalltag.

Trotz vieler Widersprüche ist die Neckarstadt eigentlich ein guter Ort zum Großwerden, findet Özge. Nach Realschulabschluss und Abi will sie Sozialpädagogik studieren.

Film 4: Quartiersmanagerin Jennifer Yeboah

Eigentlich hat Jennifer Yeboah Reisekauffrau gelernt. Doch als sie in den 90ern in die Neckarstadt West zog, war ihr klar: Hier will ich bleiben und ich will mich engagieren. Sie warf ihren Job hin, studierte Sozialpädagogik und jetzt ist sie die Quartiersmanagerin der Neckarstadt-West – ihr Traumberuf.

"Ich mach das gern, weil ich feststelle, dass die Menschen hier viel besser sind als ihr Ruf. Und dann muss ich sagen, habe ich Neckarstadt-West auch lieben gelernt, weil es sich manchmal anfühlt wie in einem Dorf."

Ihr Arbeitsplatz sind die Straßen der Neckarstadt. Dort begegnet sie den Menschen, die hier wohnen – arm oder wohlhabend, Künstler oder Harz-4 Empfänger, deutsch oder mit Migrationshintergrund. Deren Bedürfnisse zu sehen, zu helfen und miteinander in Einklang zu bringen, ist ihre nicht ganz leichte Aufgabe.

Am meisten beschäftigt ist sie derzeit mit der Situation der bulgarischen Community im Stadtteil: Viele wohnen in prekären Verhältnissen, sprechen schlecht Deutsch, haben keinen Job. Yeboahs Ziel: Diese Menschen aus ihrer Isolation zu holen und im Stadtteil einzubinden.