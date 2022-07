per Mail teilen

Die seit vergangenem Freitag vermisste 13-Jährige aus Neckargemünd-Dilsberg (Rhein-Neckar-Kreis) konnte nach Angaben der Polizei am Dienstagabend wohlbehalten zu ihren Eltern gebracht werden. Das Mädchen sei im Bereich des Bahnhofs in Neckargemünd aufgetaucht. Wo sich die 13-Jährige in den vergangenen Tagen aufgehalten hat und die Hintergründe ihres Verschwindens sind derzeit noch unklar.