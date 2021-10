Neckargemünd führt Bettensteuer für Touristen ein

Neckargemünd (Rhein-Neckar-Kreis) führt eine Bettensteuer für Touristen ein. Für die umstrittene Abgabe hat am Donnerstag eine hauchdünne Mehrheit der Stadträte gestimmt.

Fast die Hälfte der Stadträte enthielt sich bei der Abstimmung zur Bettensteuer, sieben stimmten dafür und sechs dagegen.

Ein Euro pro Übernachtung

Die Bettensteuer soll in Neckargemünd ab 1. Januar 2022 gelten. Touristen müssen dann einen Euro pro Übernachtung zahlen. Geschäftsreisende und Minderjährige sind davon ausgenommen.

Blick auf Neckargemünd beim Aktionstag "Lebendiger Neckar" 2019. SWR

Einzige Kommune in der Region

Die Stadt ist die einzige Kommune in der Region, die eine solche Abgabe einführen will. Selbst die Touristen-Hochburg Heidelberg hatte sich 2017 gegen eine Bettensteuer entschieden und stattdessen für ein Alternativkonzept mit einem teureren Kombiticket für Schloss und Bergbahn. In Heidelberg hatten sich die Hoteliers heftig gegen die Bettensteuer gewehrt, die in einigen anderen Städten in Deutschland eingeführt ist.

Mehreinnahmen für die Stadt

Die Stadt Neckargemünd rechnet durch die Bettensteuer mit jährlichen Einnahmen von 65.000 Euro. Das Geld soll in den Tourismus fließen. Kritik an der neuen Abgabe kam von der Dehoga, dem deutschen Hotel- und Gaststättenverband und der Industrie- und Handelskammer - wegen des angeblich hohen Aufwandes für die Betriebe und Auswirkungen auf den Standort.