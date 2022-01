Fähre zwischen Ladenburg und Neckarhausen repariert

per Mail teilen

Die Neckarfähre zwischen Ladenburg und Neckarhausen musste in den vergangenen Tagen wegen eines technischen Defekts eine Zwangspause einlegen. Jetzt ist sie wieder einsatzbereit.

Anfang Januar hatte sich herausgestellt, dass die sogenannte Grundkette, die die Fähre über das Wasser zieht, mitten im Neckar gerissen war. Auslöser dafür war nach Angaben der Gemeinde Edingen-Neckarhausen (Rhein-Neckar-Kreis) vermutlich das Hochwasser, das mit viel Kraft an der Kette gezogen hatte. Warum eines der Kettenglieder der Belastung nicht Stand hielt, ist unklar.

160 Meter lang und 700 Kilo schwer

Wenige Tage später hatte die Gemeinde eine neue Kette besorgt: Sie ist knapp 160 Meter lang, etwas dicker als das Vorgängermodell und wiegt fast 700 Kilogramm. Am Dienstagvormittag wurde sie verlegt.

Fähre und Kette ans andere Ufer geschleppt

Dazu schleppte ein Feuerwehrboot die Fähre samt Kette vom Anleger in Neckarhausen bis zum Ufer in Ladenburg. Nach gut zweieinhalb Stunden konnte die neue Kette fest verankert werden. Sie liegt jetzt wieder auf dem Grund des Neckars und zieht die Fährte hin und her. Ab morgen soll sie wieder planmäßig fahren.