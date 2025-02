Eine neue Neckarbrücke soll Ladenburg, Ilvesheim und Mannheim-Seckenheim vom Durchgangsverkehr entlasten. Für die Brücke und zwei Teile eines Radschnellwegs ist jetzt Baubeginn.

Am Donnerstag beginnen offiziell die Bauarbeiten für den Bau einer neuen Neckarbrücke zwischen der Stadt Ladenburg (Rhein-Neckar-Kreis) und dem Mannheimer Stadtteil Friedrichsfeld. Die Brücke gilt als zentrales Bauwerk des schon seit Jahren laufenden Ausbaus der Landesstraße 597. Ziel dieses Ausbaus ist es dem Regierungspräsidium Karlsruhe zufolge, dass Ladenburg, die Gemeinde Ilvesheim (Rhein-Neckar-Kreis) und der Mannheimer Stadtteil Seckenheim vom Durchgangsverkehr entlastet werden.

Blick auf den Neckar auf die Stelle, wo die neue Neckarbrücke samt Radschnellweg-Teilstück gebaut werden soll Regierungspräsidium Karlsruhe

Zum feierlichen Baubeginn der Neckarbrücke bei Edingen-Neckarhausen (Rhein-Neckar-Kreis) werden am Donnerstag Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) und Sylvia Felder, Regierungspräsidentin des Regierungspräsidiums Karlsruhe, erwartet. Felder sagte dem SWR, der Ausbau der Landesstraße samt Brückenneubau sei ein "sehr bedeutendes Projekt für uns und für die gesamte Rhein-Neckar-Region". Es handele sich um das derzeit "größte Landesstraßen-Bauprojekt in Baden-Württemberg".

Bauteile für Neckarbrücke sollen per Schiff kommen

Laut der Behörde ist geplant, dass ein Schiff die Bauteile der Brücke auf dem Neckar zur Baustelle transportiert. Mit Hilfe eines schwimmenden Schwerlastkrans sollen Fachleute dann die Brückenteile zusammensetzen. Die Neckarbrücke soll Ende 2026 fertig gebaut sein. Der Bau der Brücke bildet dem Regierungspräsidium zufolge den Abschluss des über drei Kilometer langen Ausbaus der Landesstraße 597. Die Kosten für den Ausbau, der 2019 begonnen hat, liegen laut Behörde bei etwa 86 Millionen Euro.

Blick auf die Strecke der neuen L 597 bei Ladenburg. Der abgetrennte Abschnitt rechts: Die Trasse des Radschnellwegs. Regierungspräsidium Karlsruhe

Baubeginn auch für zwei Teilstücke von Radschnellweg

Über die neue Neckarbrücke wird künftig - neben zwei Autofahrspuren - ein etwa vier Meter breites Teilstück des Radschnellwegs zwischen Mannheim und Heidelberg führen. Auch dafür beginnen nun die Bauarbeiten. Für die Arbeiten an einem weiteren Teilstück des Radschnellwegs fällt laut Regierungspräsidium ebenfalls am Donnerstag der Startschuss - und zwar in Mannheim-Feudenheim. Wann die Arbeiten für diesen Radschnellweg beendet sein werden, steht nicht fest - "wir hoffen: so schnell wie möglich", sagte Regierungspräsidentin Sylvia Felder dem SWR. Dies sei deswegen so schwierig zu beantworten, weil am Radschnellweg nicht nur ihre Behörde, sondern auch die beiden Städte Mannheim und Heidelberg mitplanten und -bauten.