per Mail teilen

Der Neckar-Odenwald-Kreis zieht die Bundes-Notbremse: Nach drei Tagen mit einer Inzidenz über 165 müssen ab Freitag erneut alle Schulen im Kreis auf den Fernunterricht umstellen.

Die einzigen Jugendlichen, die nach dem Ziehen der Notbremse Präsenzunterricht angeboten bekommen, sind Schüler von Abschlussklassen und Förderschulen. Die Notbremse-Regelung gilt für allgemeinbildende und berufsbildende Schulen und auch für die Erwachsenenbildung.

Kein Regelbetrieb in Kitas

Auch Kindertageseinrichtungen und die Kindertagespflege dürfen entsprechend keinen Regelbetrieb mehr anbieten. Wie in den Schulen wird jedoch eine Notbetreuung vor Ort angeboten. Der Präsenzbetrieb in Schulen, Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegen werde erst wieder möglich sein, sobald die Inzidenz im Kreis an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter 165 liegt, heißt es von Seiten des Landratsamts.