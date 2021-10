Neckar-Odenwald-Kreis probt den Katastrophenfall

Im Neckar-Odenwald-Kreis proben Rettungskräfte am Samstag den Katastrophenfall. An der Übung nehmen laut Landratsamt rund 300 Aktive und etwa 60 Gäste teil. Sie findet auf dem Gelände der früheren Neckartalkaserne in Mosbach statt. Daran beteiligt sind Vertreter des Deutschen Roten Kreuzes, des Technischen Hilfswerks, der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft und der Feuerwehr. Mit dabei ist außerdem eine Rettungshundestaffel. Geprobt wird unter anderem die Versorgung von Verletzten, eine Wasserrettung, das Aufspüren von Verschütteten oder auch Schutzmaßnahmen bei Extremwetterereignissen. Ziel der Übung ist es, die Zusammenarbeit der unterschiedlichen Hilfsorganisationen im Ernstfall zu verbessern, so Jörg Kirschenlohr, Kreisbrandmeister des Neckar-Odenwald-Kreises.