Neckar-Odenwald-Kliniken reduzieren Rekordverlust

Das Sanierungsprogramm zur Rettung der verschuldeten Neckar-Odenwald-Kliniken ist vorerst beendet. Das hat der Kreistag in Mosbach auf seiner Sitzung am Mittwoch beschlossen. Die wirtschaftliche Situation der beiden Häuser in Mosbach und Buchen habe sich im vergangenen Jahr deutlich gebessert, sagte der Neckar-Odenwälder Landrat und Aufsichtsratsvorsitzende der Kliniken, Achim Brötel. Ziel sei es gewesen, eine Verlustobergrenze von maximal 5,7 Millionen Euro in 2021 zu erreichen. Das habe man sicher geschafft. Der definitive Jahresabschluss läge aber noch nicht vor. Im Jahr 2019 hatten die Neckar-Odenwald-Kliniken noch einen Rekordverlust von 13 Millionen Euro gemacht.