Lichtblick für die Neckar-Odenwald-Kliniken: Nachdem die beiden Häuser in Mosbach und Buchen im vergangenen Jahr ein Rekorddefizit eingefahren hatten, sieht es jetzt offenbar deutlich besser aus.

Im vergangenen Jahr hatten die Neckar-Odenwald-Kliniken nach Angaben des Landratsamts ein Minus von 14 Millionen Euro gemacht. Als Konsequenz daraus wurden unter anderem einige bislang doppelt vorhandene Abteilungen zusammengelegt. Jetzt zeigen die Sparmaßnahmen offenbar Wirkung.

Defizit halbiert

Laut Landrat Achim Brötel (CDU) liegt das zu erwartende Defizit für 2020 bei unter 7 Millionen Euro. Damit wäre der Verlust für das Jahr 2020 also nicht mal mehr halb so groß wie der vom vergangenen Jahr. Ebenfalls zugute kommt den Kliniken laut Kreisverwaltung, dass sie vom Land mit einer Pandemiehilfe in Höhe von 1,4 Mio Euro unterstützt werden. Das sei ein starkes Signal des Landes für kommunale Krankenhäuser, so Landrat Achim Brötel.

Verluste im Rahmen

Der Kreistag hatte vor Monaten beschlossen, dass das Defizit der Kliniken 7,7 Mio Euro in diesem Jahr nicht überschreiten darf. Andernfalls ließen sich die beiden Häuser nicht mehr in kreiseigener Trägerschaft halten.