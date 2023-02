per Mail teilen

Die Computer-Systeme in den Neckar-Odenwald-Kliniken in Mosbach und Buchen laufen wieder. Laut Landratsamt war ein Hardware-Defekt im Rechenzentrum für den Ausfall verantwortlich.

Die Probleme an der Hardware sind mittlerweile behoben; seitdem arbeiten die IT-Systeme der Kliniken wieder wie gewohnt. Dass der Ausfall durch einen Hackerangriff verursacht wurde, kann laut Landratsamt ausgeschlossen werden. Direkt nach dem Ausfall hatten die Kliniken nach eigenen Angaben Computer-Experten eingeschaltet, um die Funktionsfähigkeit der Systeme so schnell wie möglich wieder herzustellen.

Klinikchef geht nicht von einem Hackerangriff aus

Die beiden Krankenhäuser in Mosbach und Buchen (Neckar-Odenwald-Kreis) waren seit Donnerstagvormittag von dem flächendeckenden EdV-Ausfall betroffen. Deshalb konnten dort zwischenzeitlich keine Notfallpatienten aufgenommen werden. Sie mussten in die benachbarten Krankenhäuser in Sinsheim, Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis) und Heilbronn gebracht werden.