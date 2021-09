Nationaltheater startet in Saison vor Generalsanierung

per Mail teilen

Mit zwei "Opern-Air" Eröffnungskonzerten auf der Seebühne im Luisenpark startet das Mannheimer Nationaltheater am Freitag in die neue Spielzeit. Es ist die letzte Saison vor der Generalsanierung des Bühnenhauses am Goetheplatz. Das 1957 eröffnete, denkmalgeschützte Nationaltheater wird ab Ende Juli nächsten Jahres für mindestens vier Jahre geschlossen, um für vorerst geschätzt 250 Millionen Euro saniert zu werden. Zudem steht die neue Spielzeit immer noch unter dem Schatten der Corona-Pandemie mit geringerem Platzangebot.