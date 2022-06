Nationaltheater hebt Coronabeschränkungen auf

per Mail teilen

Das Mannheimer Nationaltheater hebt ab sofort alle Coronabeschränkungen auf. Dies würde das aktuelle Infektionsgeschehen zulassen, so das Theater. Damit liegen die Saalkapazitäten wieder bei 100 Prozent, auf die letzten noch vorhandenen Sicherheitsabstände in den Zuschauerräumen wird verzichtet. In allen Räumlichkeiten des Nationaltheaters entfällt außerdem die Maskenpflicht. Um eine Ansteckung mit dem Coronavirus zu vermeiden, empfiehlt das Nationaltheater aber weiterhin, eine FFP2-Maske zu tragen.