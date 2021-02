Die Narren in der Region nehmen Abschied von einer außergewöhnlichen Fastnacht - wegen Corona aber meist nur virtuell. In Bensheim findet die traditionelle Fastnachtsverbrennung diesmal online statt. Das Video ist nach Angaben der Bensheimer Karneval Gesellschaft ab 18.31 Uhr in auf der Vereinshomepage, sowie auf Youtube, Facebook und Instagram abrufbar. In Ludwigshafen lädt der Große Rat der Karnevalsvereine zu seiner virtuellen Aschermittwoch-Sitzung ein - sie beginnt um 19.11 Uhr. Und auch die Neckargemünder Karneval Gesellschaft wird die Fastnacht virtuell verabschieden - ab 19 Uhr auf ihrem Youtube-Kanal. Und auch die Mannheimer Karneval Gesellschaft Lallehaag hat sich zum Saison-Abschluss etwas ausgedacht: Ein gemeinsames, virtuelles Heringsessen. Das Essen wird nach Vorbestellung zu den Vereinsmitgliedern kontaktlos nach Hause geliefert. Gemeinsam gegessen wird dann per Live-Übertragung ab 19.11 Uhr.