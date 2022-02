Nachwuchsforscher aus der Region ausgezeichnet

Elf junge Tüftler-Teams haben beim Regionalwettbewerb Nordbaden von "Jugend forscht“ mit ihren Projekten den ersten Platz belegt und sich damit für den Landeswettbewerb qualifiziert. Eine Fachjury zeichnete die Nachwuchsforscher am Samstag bei einer hybriden Feierstunde im Videostudio der Dualen Hochschule BW (DHBW) in Mannheim aus. Über Monate hinweg hatten die Jungforscher Lösungen zu wissenschaftlichen Fragestellungen aus sieben unterschiedlichen MINT-Fachbereichen entwickelt. So baute ein siegreiches Team aus Mannheim ein Raketenauto, Nachwuchstalente aus Ladenburg (Rhein-Neckar-Kreis) befassten sich mit dem Aufbau und der Funktionsweise von Prothesen, Jugendliche aus Heidelberger mit dem "Einfluss des PD-L1-Proteins auf die humane Immunantwort bei Pankreaskarzinomen“. Der Wettbewerb "Jugend forscht" wird in diesem Jahr zum 57. Mal ausgetragen. In Baden-Württemberg beteiligen sich insgesamt 1.071 junge Menschen.