Ein betrunkener 20-Jähriger hat in der Nacht auf Sonntag in Mannheim Polizisten angegriffen und einen Beamten leicht verletzt. Ausgangspunkt war laut Polizei eine Schlägerei im Stadtteil Jungbusch, zu der die Beamten gerufen wurden. Dabei sei der Mann, den die Polizei nur als „Zaungast“ des Zwischenfalls bezeichnete, zunehmend aggressiv geworden. Da er einem Platzverweis keine Folge leistete, sollte er in Gewahrsam genommen werden. Um das zu verhindern, habe er eine Bierflasche in Richtung der Beamten geworfen und sie beleidigt. Ein Beamter wurde dabei leicht verletzt. mehr...