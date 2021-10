Wie kann sich das Mannheimer Nachtleben verbessern?

per Mail teilen

Mehr Sicherheit, Freiräume für Subkulturen, öffentliche Plätze für junge Menschen - das Mannheimer Nachtleben soll sich verändern. Ein Interview mit Nachtbürgermeister Robert Gaa.

Mannheims Nachtbürgermeister Robert Gaa ist nicht der Einzige, der sich über das Nachtleben in einer Stadt Gedanken macht. Experten aus aller Welt, wie beispielsweise New York und London, haben sich in den vergangenen Tagen zu einer virtuellen Nachtkulturkonferenz zusammengeschaltet. Thema war, wo es im Nachtleben Probleme gibt, wo Angebote für junge Menschen fehlen und wie man das Angebot verbessern kann. Und wer kennt sich im Mannheimer Nachtleben besser aus als der Nachtbürgermeister?

Robert Gaa ist Nachtbürgermeister in Mannheim. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Uli Deck

SWR Aktuell: Bei der Nachtkulturkonferenz wurde über ein "sicheres und nachhaltiges Nachtleben" gesprochen. Was ist damit gemeint?

Robert Gaa, Mannheims Nachtbürgermeister: Einmal wollen wir die Sicherheit in den Vordergrund stellen. Wir haben bei vielen Gesprächen gemerkt, dass vor allem marginalisierte Gruppen sich nachts noch etwas unsicher fühlen, zum Beispiel auf dem Heimweg. Wir haben auch darüber diskutiert, wie Plätze und Orte für die Nacht besser gestaltet werden. Das ist ein ganz kontroverses Thema. Auf der einen Seite will man nachts mehr Beleuchtung. Andererseits muss man ja auch dafür sorgen, dass die Lichtverschmutzung in den Städten abnimmt. Außerdem haben wir über mehr Freiräume für Subkulturen gesprochen. Da ging es darum, wie man zum Beispiel innerhalb von Städten Räume schaffen kann für freie Kollektive oder junge Veranstalter, auf denen sie unkompliziert und ohne großen Aufwand eine Veranstaltung durchführen können. Und wir wollten mal diskutieren: Wie kann das Nachtleben nachhaltig gestaltet werden, ohne, dass sich die Preise erhöhen? Wir haben nämlich gemerkt: Oft sind Nachhaltigkeitsthemen mit Kosten verbunden.

Was sollte sich denn am Mannheimer Nachtleben verändern?

Beim Mannheimer Nachtleben diskutieren wir über mehr Freiräume für die Subkultur. Wir hatten ja in Mannheim zum Beispiel das Kulturtragfestival, bei dem drei Flächen bespielt werden konnten. Zwei Flächen davon, auf der Neckarwiese und im Taylor Park, waren für junge Kollektive aus Mannheim gedacht, die dort erstmals im Sommer legale Open-Air-Möglichkeiten hatten. Wir sind auch gerade dabei, das Ganze zu evaluieren und versuchen das jetzt auch zu verstetigen. Das ist für mich eigentlich auch eine der wichtigsten Änderungen für Mannheim, denn genau damit, finde ich, betreibt man eine der besten Nachtförderungen, die man sich eigentlich vorstellen kann: Indem man jungen, aufstrebenden Menschen die Möglichkeit gibt, irgendwo aufzutreten und sich so vielleicht noch zu professionalisieren.

Was bedeutet denn das Nachtleben in der heutigen Zeit? Immer weniger Jugendliche gehen ja beispielsweise feiern.

Das würde ich so gar nicht unbedingt unterschreiben. Das habe ich jetzt irgendwie schon öfter gehört. Aber ich bemerke, dass die Nachfrage nach einem Club-Besuch doch schon immer sehr hoch ist. Aber das Nachtleben ist natürlich umfangreicher geworden. Es besteht jetzt nicht mehr nur daraus, dass man nachts in eine Bar oder einen Club geht. Man hat das jetzt auch durch Corona gemerkt: Die Menschen wollen sich vermehrt im öffentlichen Raum aufhalten. Ich glaube, jetzt ist es einfach ganz wichtig zu schauen, wie wir in den nächsten Jahren auch öffentliche Räume innerhalb der Stadt schaffen können. Wo Leute sich aufhalten können, wo sie vielleicht wieder mit der Bluetooth-Box Musik hören können, ohne dass sie direkt Anwohner stören. Ich glaube, hier muss man einfach im nächsten Jahr schauen: Wie können solche Orte eingerichtet werden.

In der Konferenz sind ja auch internationale Gäste, beispielsweise aus New York, London und Brüssel . Wer ist alles da und was kann man von solchen Städten mitnehmen oder lernen?

Wir hatten zum Beispiel einmal Leni Schwendinger aus New York dabei. Das ist eine Night-Time-Designerin. Sie macht sehr viel mit Lichtgestaltung. Oder Sascha Lord, der Night-Time-Advisor aus Manchester, um jetzt mal einige Namen zu nennen. Diese Städte sind eigentlich die typischen 24-Stunden-Städte, gerade mit Blick auf New York, London und Manchester, die ja doch sehr groß sind. Natürlich kann man von ihnen etwas lernen. Was ich da ganz gut finde ist: Sie arbeiten unglaublich viel mit Statistiken, einfach um zu beleuchten, welche Themen der Nacht relevant sind. Ich finde schön, wenn man lernt, was man davon auch auf kleinere Städte anwenden kann und welche Bedeutung das Nachtleben für die jeweilige Stadt hat.