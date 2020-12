per Mail teilen

Der scheidende Mannheimer Nachtbürgermeister Hendrik Meier sieht gute Chancen, dass in der Stadt keine Kultureinrichtung wegen der Coronakrise schließen wird. Das sagte Meier der Deutschen Presseagentur (dpa). Meier war zwei Jahre Mannheims Nachtbürgermeister und vermittelte zwischen Behörden und Gastronomen – unter anderem im Ausgehviertel Jungbusch. Die finanzielle Unterstützung des Landes für gefährdete Kunst- und Kultureinrichtungen sei ein erster Schritt gewesen, aber nicht genug, so Meier. Auch die Stadt Mannheim habe mit 220.000 Euro der Nachtkultur unter die Arme gegriffen. Die Stadt sei damit vorbildlich. Sein Nachfolger in Mannheim wird ab Januar Robert Gaa sein.