Das historisch schlechteste Ergebnis hat die CDU bei der Landtagswahl 2021 auch dem Skandal um Masken-Deals ihres ehemaligen Bundestagsabgeordneten Nikolas Löbel zu verdanken. Das ist gängige Meinung auf Mannheims Straßen.

Nicht nur in Mannheim, sondern in ganz Baden-Württemberg hatte die CDU unter den Auswirkungen der Masken-Affäre gelitten. Laut vorläufigem Endergebnis verliert die CDU insgesamt vier Prozentpunkte und kommt nur noch auf 24 Prozent. In Mannheim kommen die Christdemokraten auf 16,7 Prozent der Stimmen und sind damit nur zweitstärkste Kraft.

CDU-Kandidaten hadern mit Masken-Affäre

Eine Niederlage mit Ansage, hatte beispielsweise der Mannheimer CDU-Kandidat Alfried Wieczorek bereits am Wahlabend analysiert.

Und der zweite CDU-Kandidat in Mannheim, Lennart Christ, sprach unmittelbar nach der ersten Hochrechnung von einem "schweren Schlag".

"Ein großer Schaden für die Demokratie"

Reinhold Weber, Experte der Landeszentrale für politische Bildung und Honorarprofessor an der Uni Tübingen sagt, die Rolle der Masken-Affäre war entscheidend für die Wahlniederlage der CDU und "ein großer Schaden für die Demokratie".

Peter Hauk (CDU) konnte im Neckar-Odenwald-Kreis sein Direktmandat verteidigen und damit als einziger die grüne Welle in der Region stoppen. Er setzt jetzt eine inhaltliche Erneuerung seiner Partei.

