Nach einer Verkehrskontrolle in Mannheim ist ein 45-jähriger Autofahrer direkt im Gefängnis gelandet. Eine Streife hatte den Mann am Samstagmorgen angehalten. Ein Drogentest bestätigte den Verdacht der Beamten - der Mann hatte Heroin und Kokain konsumiert und besaß keinen Führerschein. Auf dem Revier stellten die Beamten fest, dass der 45-Jährige per Haftbefehl gesucht wurde. Er muss noch eine Restfreiheitsstrafe von rund zwei Monaten absitzen. Außerdem ist er laut Polizei von einer südhessischen Ausländerbehörde zur Festnahme und Abschiebung ausgeschrieben. Er kam nun vorübergehend in die Justizvollzugsanstalt in Mannheim.