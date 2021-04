per Mail teilen

Ein 64-Jähriger ist am Dienstagabend bei einer Klettertour abgerutscht und verletzte sich schwer. Wie die Polizei mitteilte, war der Kletterer im Schriesheimer Steinbruch (Rhein-Neckar-Kreis) mit einer Bekannten unterwegs als er wegen eines Kletterfehlers 10-15 Meter in die Tiefe stürzte. Er zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.