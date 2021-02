Nach der Festnahme im Fall der Briefbomben unter anderem an die Firma ADM Wild in Eppelheim (Rhein-Neckar-Kreis) weist der Tatverdächtige Rentner die Vorwürfe zurück. Die zuständige Staatsanwaltschaft in Heidelberg geht dennoch weiterhin von einem dringenden Tatverdacht aus. Nach Überzeugung der Ermittler ist der 66-Jährige für das Versenden der Sprengstoffpakete über eine Ulmer Postannahmestelle verantwortlich. Die Serie hatte am Dienstag vergangener Woche in der Firma ADM Wild in Eppelheim begonnen. Dort war ein Mann durch eine Verpuffung verletzt worden. Am Tag darauf kam es beim Öffnen eines Briefes in der Lidl-Zentrale in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) zu einer Explosion, mit drei Verletzten.