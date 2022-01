Nach mutmaßlichem Amoklauf in Heidelberg: Pistorius fordert schärfere Regeln für Waffenerwerb

Der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius (SPD) hat nach dem mutmaßlichen Amoklauf in Heidelberg schärfere Regeln für den legalen Waffenerwerb gefordert. Er sei entsetzt, warum es in Europa immer noch so leicht sei, an Waffen zu kommen.

Pistorius sagte das am Freitag in Stuttgart vor einem Treffen der Innenminister von Bund und Ländern. Er finde es erschreckend, wie leicht man auf europäischer Ebene legal an Waffen komme und betonte, dass man sich darüber unterhalten müsse.

Auch legalen Waffenerwerb überprüfen

Der illegale Waffenerwerb sei das eine, so Pistorius. Aber auch der legale Waffenerwerb in Europa müsse auf den Prüfstand, um solche Taten künftig zu verhindern oder zumindest zu erschweren. Das deutsche Waffenrecht hält der Minister für ausreichend, es sei eines der besten der Welt, so Pistorius. Ähnlich äußerte sich der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU). Er sieht das Problem nicht auf der deutschen Seite. Der Täter hätte nach deutschem Recht keine Waffe kaufen dürfen. Warum es ihm in Österreich gelingen konnte, müsse geklärt werden. Es könne aus dem Fall aber keine Notwendigkeit abgeleitet werden, das deutsche Waffenrecht zu verschärfen.

18-Jähriger tötete mit Langwaffe in Heidelberg

Ein 18-jähriger Student hatte am Montag in einem Heidelberger Hörsaal mehrmals mit einem Gewehr auf andere Studierende geschossen. Eine 23-jährige Studentin aus der Südpfalz starb an den Folgen eines Kopfschusses, drei weitere Menschen wurden verletzt. Nach der Tat tötete sich der 18-Jährige selbst. Der Täter sowie das Todesopfer hatten im ersten Semester Biologie studiert.

Waffen in Österreich erworben

Der Student, der in Mannheim wohnte, habe etwa eine Woche vor der Tat drei Langwaffen in Österreich erworben. Das hatte Polizei und Staatsanwaltschaft mitgeteilt. Die beiden bei der Tat verwendeten Waffen hat der 18-Jährige demnach bei einem Waffenhändler gekauft, die dritte bei einer Privatperson.

"Wir wissen mittlerweile, dass alle drei Waffen in Österreich gekauft wurden. Zwei von einem Waffenhändler. Eine wurde privat erworben."

Man wisse auch, so der Mannheimer Polizeisprecher Patrick Knapp, dass die Waffen aus Wien kommen. In Deutschland sei es nicht möglich, auf eine derartige Weise an Waffen zu kommen. In Österreich scheine das etwas leichter zu gehen, so Knapp. Der Täter hatte ein Hotelzimmer in Wien gemietet. Dort soll eine der drei Langwaffen gefunden worden sein. Das hatte die Staatsanwaltschaft bekannt gegeben.