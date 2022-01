NABU-Vogelzählung startet

Von Donnerstag bis Sonntag ruft der Naturschutzbund Rhein-Neckar-Odenwald mit Sitz in Leimen wieder zur bundesweiten "Stunde der Wintervögel" auf. Laut NABU ist es die größte wissenschaftliche Mitmachaktion in Deutschland. Vogelfreunde sollen eine Stunde lang die Vögel am heimischen Futterhäuschen zählen und das Ergebnis dann dem NABU melden. Besonders spannend sei dabei die Frage, wie viele Vögel aus dem Norden und Osten Europas den Weg in die Region gefunden haben - Bergfinken zum Beispiel oder auch Erlenzeisige. Bei der großen Vogelzählung im Januar 2021 hatten rund 23.000 Interessierte in Baden-Württemberger mehr als eine halbe Million Vögel gesichtet. Damals ergatterte der Haussperling den Spitzenplatz gefolgt von der Kohlmeise.