Vivian Greven im Heidelberger Kunstverein

Körperporträts scheinbar perfekter Frauen und Männer, die bei genauerem Hinsehen gar nicht so perfekt sind. Vivian Greven zeigt im Heidelberger Kunstverein einen Querschnitt ihrer Werke.

Bunte, wie mit Computer und Photoshop gestaltete Idealbilder von Menschen. So sehen die Körperporträts von Künstlerin Vivan Greven aus. Die sich jedoch beim genaueren Hinsehen als gar nicht so makellos entpuppen.

Erste große Einzelschau von Vivan Greven

Ein Mix aus klassischer Antike und digitalen Bildwelten

Künstlerin und Professorin Vivan Greven aus Heidelberg. SWR

Die 35-jährige Künstlerin ist Professorin an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe. Der Heidelberger Kunstverein zeigt atelierfrisch einen Querschnitt ihrer Werke. Körperbilder, in denen Skulpturen der klassischen Antike mit digitalen Bildwelten zu verschmelzen scheinen. Noch bis zum 22. August ist die große Einzelschau von Vivian Greven unter dem Titel "Nabel" im Heidelberger Kunstverein zu sehen.