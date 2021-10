MVV will bis 2040 klimaneutral werden

Die Mannheimer MVV Energie AG hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Der Stromkonzern will klimaneutral werden – und damit deutschlandweit eine Vorreiterposition einnehmen.

Die MVV hat angekündigt, bis 2030 rund 80 Prozent des klimaschädlichen Kohlendioxids einsparen zu wollen. Zehn Jahre später soll der Konzern komplett klimaneutral sein. MVV-Vorstand Georg Müller sagte am Montag, durch das so genannte "Mannheimer Modell" werde der Energiekonzern von Grund auf umgestaltet.

Georg Müller, Vorsandsvorsitzender der MVV Energie AG SWR

Abwärme aus Müll und Biomasse

Der wichtigste Baustein des neuen Konzepts ist die Erneuerung der Fernwärme. Derzeit wird sie noch im Wesentlichen durch Kohle erzeugt. In Zukunft soll sie aber durch nicht-fossile Brennstoffe gewonnen werden, zum Beispiel durch die Abwärme aus der Müllverarbeitung und aus Biomasse.

Biogasanlagen wie diese werden für die MVV in Zukunft immer wichtiger dpa Bildfunk picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Jan Woitas

Flusswärme-Pumpen und Geothermie

Weitere Bausteine sind laut MVV erneuerbare Energien wie Bio-Methan und die so genannten Flusswärme-Pumpen. Diese Pumpen sollen am Rhein gebaut werden und dem Wasser seine Wärme entziehen. Auch in Geothermie will das Unternehmen investieren und dadurch Erdwärme gewinnen. Beim Strom setzt die MVV vor allem auf Windkraft und die Möglichkeit, den dadurch erzeugten Strom speichern zu können.

Hohe Investitionen in die Zukunft

Es ist ein Paradigmenwechsel, der nicht zum Nulltarif zu haben ist. Der MVV-Vorstand rechnet nach eigenen Angaben mit einem mittleren dreistelligen Millionenbetrag. Ob durch den Konzernumbau die Preise für Fernwärme steigen, ist nach Unternehmensangaben derzeit aber noch unklar.

Das MVV-Gebäude in Mannheim dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Uwe Anspach

Aufwendungen rechnen sich

Die MVV hat angekündigt, den Schritt auf alle Fälle gehen zu wollen. Wenn man in grüne Energie und Technologie investiere, dann sei das zwar erstmal teuer, rechne sich aber auf lange Sicht, weil die Energie aus Öl, Gas und Kohle in den kommenden Jahren ebenfalls deutlich teurer werden dürfte. Auf welche Energieformen das zutreffe, regele am Ende aber die Politik.

MVV will klimapositiv werden

Die MVV sieht sich selbst als Vorreiter in Deutschland. Demnach will das Unternehmen nach eigenen Angaben nicht nur klimaneutral werden, sondern nach 2024 sogar klimapositiv. Das bedeutet nicht nur, dass es dann keine klimaschädlichen Emissionen mehr geben soll, sondern auch, dass Kohlendioxid in der Luft eingefangen werden könnte. Dazu will der Konzern auf der Friesenheimer Insel in einigen Jahren eine so genannte Abscheider-Anlage bauen. Sie soll verhindern, dass CO2 aus der Luft in die Atmosphäre gelangt. Zunächst wird das aber erstmal nur ein Pilotprojekt sein.