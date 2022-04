MVV verlegt neue Fernwärme-Transportleitungen

Die MVV Energie AG verlegt am Mannheimer Rheinufer derzeit neue Fernwärme-Transportleitungen. Wegen der geplanten Block-Stilllegungen im Großkraftwerk will die MVV gewährleisten, dass auch in Zukunft eine zuverlässige Versorgung mit Fernwärme möglich ist. Entsprechende Sicherungsanlagen werden derzeit auf einem Nachbargelände des Großkraftwerks errichtet. Die erste soll 2023 in Betrieb gehen. Seit Februar verlegt die MVV dafür rund 1.800 Meter Fernwärmetransportleitungen. Deren Volumen ist so groß, dass die Gräben breiter als normal gegraben werden müssen.