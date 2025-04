Prozessauftakt in Heidelberg: Mutter soll Baby mit Methadon getötet haben

Eine Frau soll ihrem Baby Methadon verabreicht haben, offenbar um ihm Schmerzen zu nehmen. Der sieben Monate alte Junge ist an dem Medikament gestorben. Am Dienstag beginnt der Prozess.

Laut Anklage hat eine 33-jährige Mutter ihrem sieben Monate alten Sohn im Juli vergangenen Jahres Methadon verabreicht. Das ist ein starkes Opioid. Offenbar wollte sie ihm Schmerzen nehmen und seinen hartnäckigen Schluckauf lindern. Der kleine Junge starb kurze Zeit später. Deshalb muss sich die Mutter ab Dienstag vor dem Landgericht Heidelberg verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr Körperverletzung mit Todesfolge vor.

Vorwurf: Körperverletzung mit Todesfolge

Die 33-Jährige ist nach Erkenntnissen der Ermittler selbst drogenabhängig und nimmt das Medikament, um die Folgen ihrer Sucht zu lindern. Sie war mit dem Baby beim Vater des Jungen in Heidelberg zu Besuch. Nachdem sie dem Kind das Methadon gegeben habe, habe der Junge Atemaussetzer bekommen und sei blau angelaufen, so die Anklage.

Vater wollte das Kind zu einem Arzt bringen

Der Vater habe darauf gedrängt, mit dem Kind zu einem Arzt zu fahren. Unter einem Vorwand habe die 33-Jährige den Mann weggeschickt und ihn in dem Glauben gelassen, dass sie das Kind in ein Krankenhaus bringe. Das sagte ein Sprecher des Gerichts dem SWR. Stattdessen sei sie aber mit dem Baby zu ihrer Wohnung nach Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) zurückgekehrt. In der Straßenbahn auf dem Weg dorthin oder später in Sinsheim sei der Junge dann gestorben.

Die Mutter sitzt in Untersuchungshaft. In dem Prozess sollen bis Mitte Mai 22 Zeugen und drei Sachverständige gehört werden.